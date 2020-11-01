В Харькове полиция за сутки открыла 16 уголовных дел из-за нарушения карантинных мер в клубах и ресторанах

За минувшие сутки полиция открыла шестнадцать уголовных производств по фактам нарушения карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пренебрежение санитарными правилами и нормами по предотвращению инфекционных болезней были зафиксированы в развлекательных заведениях Основянского, Шевченковского, Киевского и Московского районов города.

Так, в нарушение действующего законодательства после 20:00 продолжили свою работу заведения, расположенные в переулках Плетневском и Костюринском, на улице Культуры, ресторан по улице Ярослава Мудрого, ночной клуб на проспекте Московском, четыре заведения на улице Сумской, три - на улице Академика Павлова, ночной клуб на проспекте Юбилейном, развлекательное заведение в переулке Буковом, бар на улице Алчевских и клуб на улице Клочковской.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Всего, по данным полиции, с начала карантинных мероприятий в Харьковской области следователями начато 40 производств за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Одно уголовное производство с обвинительным актом уже направлено в суд.