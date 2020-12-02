В Харькове задержали иностранца, которого 13 лет разыскивал Интерпол за мошенничество

Харьковские правоохранители задержали 54-летнего гражданина Хорватии, которого 13 лет разыскивал Интерпол.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Как установлено, мужчина находился в розыске органами Республики Чехия по подозрению в мошенничестве.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Республики Хорватия летом этого года прибыл в нашу страну с территории РФ. Злоумышленник причастен к совершению целого ряда преступлений, в том числе подделки банкнот. Европейский ордер на его арест выдан в октябре 2007 года на основании приговора суда.

Оперативники спецслужбы задержали преступника в Харькове во время его временного приезда в город из Киева.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы за подделку денег.

1 декабря правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Сейчас задержанного проверяют на возможную причастномть к совершению преступлений на территории Украины. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции иностранца в Республику Чехия.