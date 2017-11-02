В Харькове пользователей соцсетей возмутил внедорожник, припаркованый на месте гибели 6 человек

Вчера на улице Сумской на месте, где 18 октября произошло ДТП, в котором погибли 6 человек и еще пятеро пострадали, припарковался внедорожник. Автомобиль Mitsubishi L200 заехал колесами прямо на тротуар, прямо к месту трагедии, где уже две недели лежат цветы. На капоте внедорожника изображен большой череп.

Пользователи соцсетей были шокированы. Люди были возмущены хамским поступком водителя и не понимают, что побудило водителя так припарковаться.

«У меня нету ни одного цензурного слова, которым я мог бы подписать это фото. Очень жаль, что вокруг и дальше остается очень много недалеких людей», - написал харьковчанин Алексей Лебедь.