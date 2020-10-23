В Харькове попрощались с погибшими в ДТП на окружной полковником ГСЧС и его дочерью (видео)

23 октября 2020 г. 15:25
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Сегодня в Харькове попрощались с 41-летним подполковником ГСЧС Дмитрием Азаренковым и его 15-летней дочерью Анастасией, погибшими 21 октября в смертельном ДТП на окружной возле Экопарка.

Видео с  места прощания было опубликовано в соцсетях и городских пабликах.

Проводить погибших в последний путь пришли сотни человек.

Напомним, 19-летний водитель Toyota Land Cruiser Дмитрий Габышев был задержан на месте ДТП.

По предварительным данным, во время совершения ДТП он был в нетрезвом состоянии.

Сегодня Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде ареста и отправил в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

 

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