В Харькове появилась бесконтактная лазерная коррекция зрения

Восстановить зрение в Харькове теперь можно еще быстрее и безопаснее. В "Ай-Кью Клиник" внедрили революционную новинку - технологию бесконтактной лазерной коррекции зрения StreamLight.

Андрей Евтушенко, канд. мед. наук, главный врач «Ай-Кью Клиник»

Мы очень рады, что именно «Ай-Кью Клінік» имеет возможность предложить своим пациентам новейшую бесконтактную методику лазерной коррекции зрения. Это уникальная процедура, главными отличительными особенностями которой являются абсолютная точность и максимальная скорость операции.

Бесконтактную коррекцию проводят с помощью лазера новейшей модификации WaveLight EX 500, под наблюдением высококвалифицированного рефракционного хирурга. По словам офтальмолога Натальи Латышевой, самый быстрый лазер этой модели впервые появился именно в "Ай-Кью Клиник".

Наталья Латышева, врач-офтальмолог, рефракционный хирург «Ай-Кью Клиник»

Она проходит в один шаг, она проходит очень быстро, семь минут на два глаза занимает коррекция, пациенты не успевают понять, что всё уже закончилось. Она очень комфортна для пациента, абсолютно безболезненная.

По словам специалистов это одна из самых безопасных процедур, ведь лазер оборудован уникальной системой слежения за глазом, что полностью исключает человеческий фактор.