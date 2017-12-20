В Харькове появились новые улицы и переулки

20 декабря 2017 г. 15:24
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Ряду новых улиц и переулков в Харькове дали названия, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Соответствующее решение было принято сегодня  на сессии Харьковского городского совета.

Теперь новый переулок, расположенный в южном направлении от пер.Машиностроительного, называется переулок Константина Челпана.

Новая улица в квартале, ограниченном Белгородским шоссе, а также улица Чкалова, улицей  Лесопарковской и улицей Рудика (текущая адресация объектов - Померки, Померки-27, Померки-70, Померки-84), теперь называется улица Михаила Гуревича.

Также улица между переулками Чуйковским и 2-м Чуйковским (вдоль р. Очеретянка) названа ул. Леонида Тарабаринова, а новый переулок от ул. Чуйковской (между №26 и 30) до ул. Леонида Тарабаринова - переулком Лидии Криницкой. 

Кроме того, переулку от переулка 4-го Чуйковского до переулка Лидии Криницкой присвоено имя Владимира Шестопалова, а улица Алябьева, расположенная в Холодногорском районе, фактически считается переулком Алябьева. 

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