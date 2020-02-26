В Харькове появились тест-системы, способные выявлять коронавирус

В областную инфекционную больницу поступили тест-системы, способные выявлять COVID-2019. Об этом сообщил директор КНП «Харьковская областная клиническая инфекционная больница» Павел Нартов. Он отметил, что сейчас учреждение обеспечено всем необходимым: средствами защиты, лекарствами и тому подобное.

«Диагностические системы для определения РНК нового коронавируса в исследуемом материале рассчитаны на 100 исследований. Для работы у нас есть все, что нужно. Относительно средств индивидуальной защиты, у нас есть 240 защитных респираторов для персонала от инфекции. В больнице 200 коек. Мы можем взять 200 больных одновременно. Есть боксованное отделение, предназначенное для особо опасных инфекций. Это отделение рассчитано на 20 коек, у нас 16 боксов», - привел данные Павел Нартов.