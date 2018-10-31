В Харькове появилось новое СИЗО (фото)

В Алексеевской исправительной колонии №25 открыли участок следственного изолятора

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

По информации пресс-службы, вчера 30 октября в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" открыли участок следственного изолятора. Там сделан современный ремонт, кроме того он оборудован всей необходимой мебелью и инвентарем для содержания лиц, взятых под стражу.