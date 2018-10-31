В Харькове появилось новое СИЗО (фото)

31 октября 2018 г. 15:12
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В Алексеевской исправительной колонии №25 открыли участок следственного изолятора
 
Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
 
По информации пресс-службы, вчера 30 октября в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" открыли участок следственного изолятора.  Там сделан современный ремонт, кроме того он оборудован всей необходимой мебелью и инвентарем для содержания лиц, взятых под стражу. 
 
Плановое наполнение участка составляет 15 человек.
 
 

 

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