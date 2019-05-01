В Харькове появилось «солнечное дерево»

В Харькове появилось первое «солнечное дерево», которое использует энергию солнечных панелей.

Об этом сообщили в пресс-службе НТУ "Харьковский политехнический институт".

"Солнечное дерево" установили на главной площади политеха, и теперь с его помощью можно не только круглосуточно заряжать мобильные устройства, но и пользоваться услугами высокоскоростного интернета.

А с наступлением темноты "дерево" работает еще и как фонарь, освещая все вокруг разноцветными огнями.

Основные разработчики проекта "солнечного дерева" — ученые кафедры промышленной и биомедицинской электроники ХПИ. В их числе - профессор Владимир Замаруев, доцент Александр Ересько и старший преподаватель Богдан Стысло.

Они рассказали о принципе работы объекта, который заключается в том, что энергия солнечных панелей заряжает аккумулятор, расположенный в нижней части "дерева". Это позволяет накопить энергию в дневное время и использовать ее.

Объединение солнечных панелей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразует солнечную энергию в постоянный электрический ток.

Как сообщил ректор Политеха профессор Евгений Сокол, "солнечное дерево" — лишь первый экспонат Парка науки и техники, названного "STEAMPARK", который ХПИ реализует совместно с Харьковской государственной академией дизайна и искусств.

По его словам, в ближайшее время установят еще три таких дерева на территории университетского городка. К нему будут добавлять виртуально-зеленый интерьер: траву заменят зеленым ковролином, который не портится зимой. Таким образом, на территории университета появится "солнечный сад".

Также в планах создателей STEAMPARK — установить на территории ХПИ арт- и другие промышленные объекты, а также ноу-хау: ветрогенераторы, навес "крона" и другие.

"Это достойное для ХПИ движение. Такие интеллектуальные продукты мы будем демонстрировать и предлагать использовать Харькову. Думаю, нам всем есть, чем гордиться. Теперь укрепилась уверенность в том, что хорошие научные идеи можно реализовать и внедрить в нашем Политехе", — отметил ректор НТУ "ХПИ" Евгений Сокол.