В Харькове появился самый быстрый в мире лазер для коррекции зрения

15 марта 2019 г. 18:56
Автор: Алина Тюхай
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Мария Лебедева мечтала о лазерной коррекции с детства. Рассказывает, услышав вдоволь положительных отзывов о медицинском центре "Офтальмика", решила делать сложную операцию именно здесь.

Мария Лебедева, пациентка МЦ "Офтальмика"

Очень доброжелательные  доктора, очень внимательные, в общем, я им осталась очень благодарна.

Более того, по словам главного врача "Офтальмика" Оксаны Стрелец, Марии повезло одной из первых восстановить зрение новейшим в Украине лазером WaveLightEX500.

Оксана Стрелец, главный врач МЦ "Офтальмика", хирург

Высочайшая точность, повышенная безопасность - все, что есть в этом лазере, это именно то чего ждут и пациенты и врачи. Это самый быстрый лазер в мире, который одобрен FDA. Я счастлива, что могу работать на столь совершенном оборудовании и дарить пациентам их мечту - стопроцентное зрение.

За почти 12 лет работы по проведению лазерной коррекции зрения, врачи медицинского центра "Офтальмика" сделали более 16  тысяч операций харьковчанам и гостям нашего города.

Видео: 

В Харькове появился самый быстрый в мире лазер для коррекции зрения - 15.03.2019

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