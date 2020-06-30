В Харькове пойдет под суд ведущий инженер "ХТС", задержанный на взятке

30 июня 2020 г. 16:14
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Ведущий инженер КП "Харьковские тепловые сети", который требовал 55 тысяч гривен за отключение квартиры от централизованного отопления и установку автономного, предстанет перед судом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительное заключение в отношении фигуранта по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды) направлено в суд.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в ходе досудебного расследования установлено, что, будучи должностным лицом, мужчина требовал неправомерную выгоду в размере 55 тысяч гривен за подготовку и беспрепятственное согласование технической документации по отключению жилой квартиры от сетей централизованного отопления с последующей установкой автономного отопления. 

4 февраля 2020 фигуранта задержали на «горячем» в его служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен из озвученных 55 тысяч.  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

 

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