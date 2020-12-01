Регистрация права собственности на коммунальное имущество почти на миллион гривен: в Харькове пойдут под суд нотариус и бывший регистратор

01 декабря 2020 г. 13:40
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В Харькове будут судить частного нотариуса  по факту злоупотребления своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшего тяжкие последствия интересам государства  и бывшего регистратора по факту пособничества в злоупотреблении своими полномочиями частным нотариусом с целью получения неправомерной выгоды, повлекшего тяжкие последствия интересам государства .

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, обвинителный акт по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины в отношении нотариуса и по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины в отношении экс-госрегистратора направлен в суд.

Следствием установлено, частный нотариус Харьковского городского нотариального округа при пособничестве бывшего регистратора без наличия соответствующих правоустанавливающих документов зарегистрировал в Государственном реестре прав на недвижимое имущество право собственности на нежилые помещения.

Указанные помещения расположены в Харькове на проспекте Московском. Они находятся в собственности Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и приватизации Харьковского городского совета и переданы в оперативное управление Управлению образования администрации Немышлянского района Харьковского городского совета. 

Их стоимость составляет почти 900 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

 

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