В Харькове поймали похитителей оконных решеток

В полицию обратилась жительница многоэтажки на Академика Павлова и сообщила, что злоумышленники пытаются сорвать решетки с окон в подъезде.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленников на месте преступления задержал участковый. Ими оказались 24- и 32-летний мужчины. При себе у воров был полный мешок металлических решеток.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным охотникам за металлом грозит до 3 лет лишения свободы.
Идет следствие.