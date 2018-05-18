В Харькове поймали похитителей оконных решеток

В полицию обратилась жительница многоэтажки на Академика Павлова и сообщила, что злоумышленники пытаются сорвать решетки с окон в подъезде.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленников на месте преступления задержал участковый. Ими оказались 24- и 32-летний мужчины. При себе у воров был полный мешок металлических решеток.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным охотникам за металлом грозит до 3 лет лишения свободы.

Идет следствие.