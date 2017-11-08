В Харькове поймали серийного вора

30-летний неоднократно судимый харьковчанин обворовал 8 человек, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
Сообщения людей о кражах поступали в полицию с начала лета.
Злоумышленник похитил из чужих домовладений велосипеды, компрессор, домкрат, видеорегистратор и разнообразный инвентарь.
Правоохранители нашли злоумышленника. Выяснилось, что часть краденого мужчина успел продать, остальное имущество хранил у себя. Вещественные доказательства изъяты.
Доказано, что злоумышленник причастен к совершению 8 краж.
Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы.