В Харькове празднуют Масленицу: движение по площади ограничено

26 февраля 2020 г. 16:04
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Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет ограничено с 16:00 27 февраля до 17:00 2 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Масленицы на площади Свободы. Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. Подвоз товаров народного потребления (сельскохозяйственного и промышленного производства) и продуктов общественного питания будет осуществляться со стороны Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

 

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