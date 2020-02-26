В Харькове празднуют Масленицу: движение по площади ограничено

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет ограничено с 16:00 27 февраля до 17:00 2 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Масленицы на площади Свободы. Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. Подвоз товаров народного потребления (сельскохозяйственного и промышленного производства) и продуктов общественного питания будет осуществляться со стороны Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.