В Харькове предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу книг из РФ

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) информирует, что двое предпринимателей оштрафованы за распространение без соответствующего разрешения российской издательской продукции в Харькове и Киеве.

"Во время проведения мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП "Чернышева Ю.И" (г.Харьков) и ФЛП "Медведева А.В" (г.Киев)", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио в пятницу.

Отмечается, что книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен штраф в размере 37 тыс. 230 грн.

В случае повторного нарушения предпринимателями действующего законодательства сумма штрафа уже составит 186 тыс. 150 грн.

По состоянию на 31 августа уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 16 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 595 тыс. 680 грн.