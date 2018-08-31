В Харькове предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу книг из РФ

31 августа 2018 г. 17:04
Источник: Интерфакс-Украина
44 просмотра

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) информирует, что двое предпринимателей оштрафованы за распространение без соответствующего разрешения российской издательской продукции в Харькове и Киеве.

"Во время проведения мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП "Чернышева Ю.И" (г.Харьков) и ФЛП "Медведева А.В" (г.Киев)", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио в пятницу.

Отмечается, что книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен штраф в размере 37 тыс. 230 грн.

В случае повторного нарушения предпринимателями действующего законодательства сумма штрафа уже составит 186 тыс. 150 грн.

По состоянию на 31 августа уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 16 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 595 тыс. 680 грн.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.