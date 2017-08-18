В Харькове предприятие три года не платило за аренду земли

Харьковская местная прокуратура №5 через суд обязала предприятие погасить задолженность в почти 500 тыс. грн за аренду земельного участка на проспекте Героев Сталинграда.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковсокой области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Алексея Лесенка, задолженность накопилась с 2015 года.

За аренду участка площадью более 1 га, предназначенную для жилой и общественной застройки, арендатор платил крайне нерегулярно, что привело к долгу в почти полмиллиона гривен.

Прокуратура обратилась с иском в хозяйственный суд Харьковской области о возмещении долга в местный бюджет. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.