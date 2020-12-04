В Харькове представили нового главу полиции

Полицию Харьковщины возглавил Андрей Рубель, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сегодня, 4 декабря, в Харькове руководство МВД и Нацполиции представило личному составу нового начальника ГУНП в Харьковской области. Полковник полиции Андрей Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

На мероприятии присутствовали председатель облгосадминистрации Айна Тимчук, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, заместитель городского головы Игорь Терехов, первый заместитель прокурора области Владимир Лымарь, начальник УСБУ в области Роман Дудин, руководители других правоохранительных структур.

Алексей Тахтай во вступительном слове отметил, что Андрей Рубель - опытный офицер с 16-летним стажем работы в оперативных подразделениях. Его кандидатура была согласована с предложением руководства Национальной полиции Украины.

Председатель Нацполиции выразил благодарность Валерию Сокуренко, который до этого более полутора лет возглавлял областной главк полиции.

Также Игорь Клименко обозначил приоритетные задачи для харьковской полиции на ближайшее время, среди которых - борьба с наркопреступлениями, активизация противодействия организованной преступности, осуществление комплекса превентивных мер для уменьшения аварийности на автодорогах города и области.

Справка. Андрей Рубель родился в 1982 году на Черниговщине. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департамент уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.