В Харькове представители «Правого сектора» облили краской памятник маршалу Жукову

05 января 2018 г. 18:04
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Сегодня в Харькове активисты Правой Молодежи залили краской и оставили предупредительные надписи на постаменте памятника маршалу Жукову.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Бюст советскому маршалу установлен в Харькове на проспекте Петра Григоренко.

Активисты Правой Молодежи облили бюст желтой и красной краской и написали на монументе: «Геть!»

Также на своей странице активисты оставили предупреждающее сообщение: «Наступного разу ми приїдемо за ним!»

Также сегодня на своей странице представители молодежи Правого сектора  сообщили, что  демонтировали бюст Михаилу  Калинину  в  Чугуеве, а также три памятных доски – со здания Харьковского апелляционного суда, со здания на улице Екатерининской демонтировали мемориальную доску первому отряду Красного казачества и с дома на улице Черепановых демонтировали мемориальную доску Попандопуло И.В.

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