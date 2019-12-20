В Харькове закрыли два казино

20 декабря 2019 г. 11:25
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Сегодня ночью правоохранители разоблачили и пресекли незаконную деятельность двух казино, расположенных в центре Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Из игровых заведений изъяли игровые приборы (рулетки, игровые фишки, игровые аппараты), а также черновую документацию, серверы и чеки. 

Как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, установлено, что нелегальные игорные заведения организовали двое харьковчан.

Обязательный «членский» вклад с каждого посетителя составил $ 200. Как установлено, нелегальный бизнес «крышевали» должностные лица правоохранительных и фискальных органов.

Допрошены работники заведений и лица, которые на момент прибытия правоохранителей «отдыхали» в указанных заведениях.

В рамках ранее открытого уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) правоохранители задокументировали противоправную деятельность организаторов и их «крышевальщиков».

Разоблачение злоумышленников происходило совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

 

Видео: 

Стоп-гра: у Харкові припинено незаконну діяльність казино

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