В Харькове разоблачили наркогруппировку, которую организовала 21-летняя девушка

Правоохранители пресекли деятельность наркогруппировки в Харькове, четверо участников которой сбывали метадон на территории города путем «закладок».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в декабре прошлого года в полицию поступила информация о том, что группа лиц сбывает метадон по цене 400 грн за дозу. Перечисляли деньги за «товар» клиенты на электронные кошельки.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, а также незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что организовала преступный бизнес 21-летняя жительница Кривого Рога Днепропетровской области и привлекла в состав группы трех харьковчан. Также она выполняла роль «оператора» - по телефону принимала заказы от покупателей и после получения денег давала указание соучастникам разложить «наркозакладки» по определенным адресам.

41 и 44-летние женщины раскладывали наркозакладки, а 48-летний мужчина на собственном автомобиле перевозил наркотические средства и злоумышленниц. За каждую свою поездку он получал деньги в сумме 500 гривен и 2 дозы метадона.

29 мая 21-летняя организатор группировки оставила оптовую закладку метадона на территории Полтавской области, о чем сообщила своим соучастникам. Злоумышленники на автомобиле выехали в Полтавскую область, чтобы забрать наркотическое вещество и перевезти его в Харьков для дальнейшего сбыта в розницу и мелко-оптовыми партиями.

30 мая на блокпосту «Валки» правоохранители остановили автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 48-летнего злоумышленника. В салоне автомобиля также находились 41 и 44-летние женщины. В ходе обыска авто полицейские обнаружили и изъяли 106 доз метадона, приблизительной стоимостью по ценам «черного рынка» 55000 гривен и мобильные телефоны фигурантов.

Во время обысков по месту жительства «закладчиков» полиция обнаружила и изъяла мобильные телефоны, сим-карты, планшетный компьютер, банковские карты и деньги в сумме 5000 грн.

В настоящее время водитель автомобиля и две женщины-пассажира задержаны и извещены о подозрении в совершении преступления. Автомобиль изъят для наложения ареста.

В тот же день в Кривом Роге полицейские задержали 21-летнюю девушку-организатора наркогруппировки. У нее изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения и сообщения о подозрении.

Изъятые наркосредства направлены на экспертизу.

Другие лица, причастные к сбыту наркотического средства, устанавливаются.

Злоумышленникам по санкции статьи грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.