В Харькове пресекли деятельность онлайн-порностудии

В полицию поступила информация, что в Харькове группа лиц изготавливает и распространяет видеозаписи порнографического содержания в сети Интернет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковские правоохранители разоблачили участников незаконного бизнеса, а также моделей, которые работали в режиме «онлайн» за деньги.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии полицейские изъяли деньги, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.