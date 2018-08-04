В Харькове пресекли деятельность онлайн-порностудии

04 августа 2018 г. 10:00
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В полицию поступила информация, что в Харькове группа лиц  изготавливает и распространяет видеозаписи порнографического содержания в сети Интернет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковские правоохранители разоблачили участников незаконного бизнеса, а также моделей, которые работали в режиме «онлайн» за деньги.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и по месту нахождения онлайн-порностудии полицейские изъяли деньги, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

 

Видео: 

Поліцейські Харкова припинили діяльність онлайн-порностудії

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