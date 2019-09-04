В Харькове презентовали книгу, приуроченную к юбилею великого украинского режиссера

К годовщине со дня рождения Александра Довженко в Харькове презентовали книгу «Первое десятилетие кинематографического творчества Александра Довженко» Владимира Миславского. Ее автор рассказывает, что в сборник вошли малоизвестные публикации в украинской и российской прессе о фильмах режиссера 1924-1934 годов.

Владимир Миславский, киновед

Эта книга посвящена юбилею Довженко - к 125-летию, и по сколько Довженко начинал свою карьеру, начинал в Харькове, в Харькове он сформировался как художник. Он же работал в различных издательствах как художник. Я оставил их в том виде эти статьи, в котором они выходили, потому что для меня как для историка важна объективность

По словам автора, эти тексты отображают характер тяжелой эпохи и роль киноискусства Довженко в ней. Они выложены в хронологической последовательности с соблюдением языка оригинала и тогдашнего правописания.

Владимир Миславский, киновед

Довженко - он же не только художник, кинорежиссер - он еще замечательный писатель. Он написал замечательную книгу «Зачарованная Десна», и для него украинская природа - он любовался природой и в своем творчестве, и поэтому было решено как бы показать, как небо, облака сгущаются над Довженко, подсолнечное поле

Издание состоит из трех разделов, в которых изложены рецензии на фильмы, а также сведения о важнейших событиях в творчестве Александра Довженко.

Наталья Орещак, руководитель киношколы

Історія - це дуже делікатна річ, і колись хтось її трактує по-своєму - це є небезпечно. І, власне, те, що пан Володимир і говорить: моє завдання – зібрати, ті факти, які є дуже цінними для українського народу, для України

По словам автора книги Владимира Миславского, книга может заинтересовать довольно широкий круг читателей, потому что освещает условия жизни, в которых пришлось творить художнику.