В Харькове презентовали проект памятника Героям Небесной Сотни

Журавли, как символ душ, которые улетают на небеса и оставляют память о героической борьбе за независимость и свободу Украины. В Харькове перезентовали проект площади Героев Небесной Сотни - в основе сам памятник, вокруг - лавочки и небольшие штучные водоемы вместо фонтанов, а также множество деревьев. Идея такого места, рассказывает автор появилась еще во время событий на майдане в Киеве, теперь говорит - получил возможность вопллотить её в жизнь.

Александр Грешнов, победитель конкурса:

Почему журавль, просто эмоционально наиболее приятный на тот момент символ, который лег в основу всей конструкции. Количество равно количеству погибших Героев Небесной Сотни. Форма такая острая, потому что ощущения и эмоции были достаточно резкие и острые. Поэтому меня не пугало наличие острых углов во всей конструкции.

Конкурс на проект памятника Героев Небесной Сотни активисты Харьковского Евромайдана решили провести еще 2 года назад, вскоре даже подписали меморандум о сотрудничестве с областными чиновниками. Среди 20 работ сначала жюри выбрали 8 лучших, затем определились с победителем. Сейчас, уверяют активисты, они вышли на финишную прямую и надеятся, что процесс установки инсталляции на площади Героев Небесной Сотни в Харькове не будет медленным.

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Ми маємо таку цілісну концепцію великого публічного простору. Мова йде про 2 гектара площі - це не просто якась скульптура, не просто меморіальний комплекс, це абсолютно сучасний європейський підхід.

Николай Котляр, отец Героя Небесной Сотни Е.Котляра:

Памятник Небесной Сотне - это в первую очередь, конечно, дань уважения мужеству и самопожертвованию, и надо сказать, что по Украине уже практически во всех центрах областных или стоят памятники, или находятся в работе уже в стадии завершения уже. Даже в Николаеве, в котором на всю Украину не было ни одного Героя Небесной Сотни, из Николаева и то уже памятник открыт.

По словам активистов, они будут привлекать дополнительно специалистов, в том числе зарубежных, которые помогут устранить возможные недостатки проекта и усовершенствовать его. Окончательную концепцию общественники планируют подготовить до конца года и определиться со сметой. И уже полностью готовый проект покажут городским и областным чиновникам, но отмечают, что уже ведут переговоры по поводу изменения архитектурной концепции площади.