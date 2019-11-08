В Харькове приняли Присягу сотрудники Службы судебной охраны

8 ноября 2019 в помещении Харьковского апелляционного суда состоялись торжества по случаю принятия Присяги сотрудниками Службы судебной охраны.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сорок пять победителей первого конкурса на вакантные должности территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области лично составили и скрепили собственноручной подписью Присягу сотрудника Службы судебной охраны.

На мероприятии присутствовали представители Харьковского апелляционного суда, представители органов местного самоуправления, родные и близкие сотрудников Службы судебной охраны.

Целью создания Службы судебной охраны в Украине является не только обеспечение безопасности судей, но и гарантия безопасности участников судебных процессов.

Территориальное управление Службы судебной охраны Харьковщины было создано в конце августа 2019 и стало одним из первых подразделений, которое провело конкурс на должности.

Его сотрудники будут поддерживать общественный порядок в суде, будут пресекать проявления неуважения к суду, а также охранять помещения суда, органов и учреждений системы правосудия.

Кроме того, сотрудники Службы судебной охраны будут обеспечивать личную безопасность судей и членов их семей.

С 11 ноября на базе Харьковского национального университета внутренних дел работники Службы судебной охраны проходить первичную профессиональную подготовку, после чего перейдут к исполнению своих непосредственных обязанностей.