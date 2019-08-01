В Харькове призывник отказался от воинской присяги после смерти отца

В Харькове призывник после смерти отца отказался принимать воинскую присягу.

Как сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, военнослужащий срочной службы воинской части 3017, призванный 12 июня 2019 года Харьковским ОИК, 29 июня отказался принимать присягу.

«Во время отбора нашими офицерами на призывном сборном пункте он добровольно изъявил желание проходить службу в рядах Национальной гвардии, а именно: в воинской части 3017 города Харьков, о чем есть его соответствующее заявление с подписью и соответствующая запись в его личном деле. После этого он проходил учебный сбор по подготовке пополнения на территории воинской части, но на время принятия военной присяги солдат отказался от принятия военной присяги», - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

«Об этом факте были проинформированы Государственное бюро расследований и военная прокуратура Харьковского гарнизона. Военнослужащий считает, что ему должна быть предоставлена ​​отсрочка прохождения службы», - прокомментировал ситуацию заместитель командира воинской части 3017 по работе с личным составом подполковник Игорь Николаев во время разговора с представителями СМИ.

Первого августа состоялась встреча военного прокурора Харьковского гарнизона со срочником, согласно присланному запросу Национальной гвардии Украины по выяснению сути дела и принятия правового решения.

Также соответствующий запрос был направлен в Харьковский военный комиссариат по выяснению вопроса о соблюдении законности во время самой процедуры призыва на военную службу и вероятных нарушений во время прохождения медицинской комиссии.

Ситуация осложняется тем, что когда военнослужащий проходил учебный сбор по подготовке пополнения, от онкологической болезни умер отец парня.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, военнослужащему предоставили возможность присутствовать на похоронах, но к моменту принятия присяги военная часть не имела права предоставить ему семь дней отпуска по семейным обстоятельствам в соответствии с действующим законодательством.

После этого призывник отказался принять присягу.

В Нацгвардии считают, что эмоциональный протест парня был вызван данной стрессовой ситуацией.

Как сообщается, в течение всего времени пребывания военнослужащего в воинской части, с солдатом проводили беседы офицеры юридической службы и по работе с личным составом, пытаются оказать помощь психологи и военный капеллан части.

В то же время в Нацгвардии подчеркивают, что у командования части сейчас нет законных оснований освободить военнослужащего от прохождения службы.

Подробности инцидента выясняются. О них будет сообщено позже.