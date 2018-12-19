В Харькове продавали опасную для здоровья сельдь

В Харькове специалисты ГП "Харьковстандартметрология" провели проверку пресервов из селедки различных производителей Украины и Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе ГП "Харьковстандартметрология" для проведения потребительской экспертизы в торговых сетях города Харькова были закуплены пресервы следующих марок:

Сельдь в масле «по-скандинавски» ТМ « NORVEN » ООО «Юниверсал Фиш Компани» ;

Сельди в масле (филе, кусочки) ТМ « fish king » ФЛП Кульомза Р.М ;

Пресервы из рыбы. Сельдь слабосоленая. Кусочки в масле ТМ «Водный мир» ООО «Аквафрост» ;

Сельдь филе-кусочки подкопченные в масле ТМ « flagman » ООО «ФЛАГМАН СИФУД» ;

Сельдь в масле с душистыми специями, филе ТМ «Veladis »ООО« Ларан-07 » ;

Сельдь в масле. Филе, кусочки ТМ « Bomonq » ООО «Вомонд» ;

Сельдь слабосоленая филе-кусочки в масле ТМ « K . I . T . »ООО ПКП« K . I . T . LTD » ;

Филе сельди деликатесное "Матиас" оригинальное ТМ «Санта Бремор» СП «Санта Бремор» ООО .

По результатам проведенной экспертизы все образцы соответствовали требованиям по внешнему виду рыбы, вкусу и запаху, порядок заключения рыбы.

Но в пресервах ТМ «fish king» производства ЧП Кулемза Р.М. и ТМ «K . I . T .», производства ООО ПКП «K . I . T . LTD» установлены нарушения микробиологических показателей продукции, а именно: в пресервах ТМ «fish king» обнаружили бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а продукция ТМ «K . I . T .» содержала завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Специалисты «Харьковстандартметрологии» отметили, что употребление такой продукции может привести к дисбактериозу кишечника и расстройству пищеварения.

Также в ходе экспертизы были установлены следующие замечания по маркировке продукции ТМ «NORVEN» И ТМ «Водный мир», а именно: - первый производитель не указал в названии продукции ее вид ─ «пресервы», что предусмотрено требованиями ДСТУ.

- продукция ТМ «Водный мир» при наличии всей обязательной информации имела замечания относительно качества нанесения маркировки.

В частности, часть реквизитов была труднодоступной для чтения.

Таким образом, потребитель не может получить информацию о пищевом продукте, чем нарушаются требования Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.