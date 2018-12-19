В Харькове продавали опасную для здоровья сельдь

19 декабря 2018 г. 13:23
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В Харькове специалисты ГП "Харьковстандартметрология" провели проверку пресервов из селедки различных производителей Украины и Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе ГП "Харьковстандартметрология" для проведения потребительской экспертизы в торговых сетях города Харькова были закуплены пресервы следующих марок:

Сельдь в масле «по-скандинавски» ТМ « NORVEN » ООО «Юниверсал Фиш Компани» ; 
Сельди в масле (филе, кусочки) ТМ « fish king » ФЛП Кульомза Р.М ; 
Пресервы из рыбы. Сельдь слабосоленая. Кусочки в масле ТМ «Водный мир» ООО «Аквафрост» ; 
Сельдь филе-кусочки подкопченные в масле ТМ « flagman » ООО «ФЛАГМАН СИФУД» ; 
Сельдь в масле с душистыми специями, филе ТМ «Veladis »ООО« Ларан-07 » ; 
Сельдь в масле. Филе, кусочки ТМ « Bomonq » ООО «Вомонд» ; 
Сельдь слабосоленая филе-кусочки в масле ТМ « K . I . T . »ООО ПКП« K . I . T . LTD » ; 
Филе сельди деликатесное "Матиас" оригинальное ТМ «Санта Бремор» СП «Санта Бремор» ООО .

По результатам проведенной экспертизы все образцы соответствовали требованиям по внешнему виду рыбы, вкусу и запаху, порядок заключения рыбы. 

Но в пресервах  ТМ «fish king» производства ЧП Кулемза Р.М. и ТМ «K . I . T .», производства ООО ПКП «K . I . T . LTD»  установлены нарушения микробиологических показателей продукции, а именно: в пресервах ТМ «fish king» обнаружили бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а продукция ТМ «K . I . T .»  содержала завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

Специалисты «Харьковстандартметрологии» отметили, что употребление такой продукции может привести к дисбактериозу кишечника и расстройству пищеварения.

Также в ходе экспертизы были установлены следующие замечания по маркировке продукции ТМ «NORVEN» И ТМ «Водный мир», а именно:  - первый производитель не указал в названии продукции ее вид ─ «пресервы», что предусмотрено требованиями ДСТУ. 

- продукция ТМ «Водный мир» при наличии всей обязательной информации имела замечания относительно качества нанесения маркировки. 

В частности, часть реквизитов была труднодоступной для чтения. 

Таким образом, потребитель не может получить информацию о пищевом продукте, чем нарушаются требования Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.

 

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