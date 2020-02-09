В Харькове продавец не дала грабителю украсть букет цветов: мужчину забрали в больницу

В Харькове женщина-продавец расправилась с грабителем, который пытался украсть букет цветов с ее прилавка.
В Сети появилось видео, снятое очевидцами, где мужчину госпитализируют в больницу после инцидента.
Инцидент произошел в подземном переходе метро Индустриальная.
Сообщается, что пьяный мужчина украл букет цветов и стал убегать.
Продавщица не растерялась - она догнала злоумышленника и толкнула.
Грабитель упал, и у него случился припадок, похожий на эпилептический.
На место происшествия вызвали "скорую".
Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, после чего несостоявшегося вора госпитализировали в больницу.