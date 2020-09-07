В Харькове продают спред с плесенью

07 сентября 2020 г. 16:20
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В спреде, который поставляется в харьковские магазины из Дании, обнаружили плесень. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Непригодным для употребления оказался спред производителя Gronvang Food Aps, Vejen; грузоотправитель: Naturli Food A/S, Vejen.

"В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные, городские управления и отделы Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области и управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Харькове", - говорится в сообщении.

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