В Харькове продают спред с плесенью

В спреде, который поставляется в харьковские магазины из Дании, обнаружили плесень. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Непригодным для употребления оказался спред производителя Gronvang Food Aps, Vejen; грузоотправитель: Naturli Food A/S, Vejen.

"В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные, городские управления и отделы Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области и управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Харькове", - говорится в сообщении.