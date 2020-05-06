В Харькове продолжают ловить нарушителей карантина

06 мая 2020 г. 18:16
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Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, всего с начала превентивных мер полицейские составили 219 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 15 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 1161 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.
 
Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

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