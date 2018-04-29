В Харькове проходит международный марафон

29 апреля 2018 г. 10:20
459 просмотров

Сегодня, 29 апреля, в Харькове проходит V Харьковский Международный марафон.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в забегах принимают участие более 10 тыс.  человек, в том числе представители 25 стран - Германии, Японии, Китая, Кении, Австралии и др. Любители бега и профессионалы будут бежать на дистанциях 4,2 км, 10 км, 42 км, также пройдут командные эстафеты - 2х21,1 км и 4х10,55 км.

Участники забегов уже пробежали первую дистанцию 4,2 км.

Победителем среди мужчин стал Андрей Лысенко,  на втором месте - Андрей Иванченко, третье место завоевал Алексей Погорелый. Среди женщин первой финишировала Полина Слышенко, второй - Татьяна Хаценко, замкнула тройку Алина Ненько.

Напомним, наблюдать за забегами Харьковского Международного марафона в прямом эфире можно на официальном сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и на телеканале YouTube.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.