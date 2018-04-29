В Харькове проходит международный марафон

Сегодня, 29 апреля, в Харькове проходит V Харьковский Международный марафон.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в забегах принимают участие более 10 тыс. человек, в том числе представители 25 стран - Германии, Японии, Китая, Кении, Австралии и др. Любители бега и профессионалы будут бежать на дистанциях 4,2 км, 10 км, 42 км, также пройдут командные эстафеты - 2х21,1 км и 4х10,55 км.

Участники забегов уже пробежали первую дистанцию 4,2 км.

Победителем среди мужчин стал Андрей Лысенко, на втором месте - Андрей Иванченко, третье место завоевал Алексей Погорелый. Среди женщин первой финишировала Полина Слышенко, второй - Татьяна Хаценко, замкнула тройку Алина Ненько.

Напомним, наблюдать за забегами Харьковского Международного марафона в прямом эфире можно на официальном сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и на телеканале YouTube.