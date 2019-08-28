Сегодня, 28 августа, в Харькове проходит педагогический форум.
В отеле Харьков-Палас собрались более 600 педагогов со всей области, чтобы подвести итоги работы в сфере образования.
Отрасль образования - это самая большая отрасль в Харьковской области. Она насчитывает в регионе 50 тысяч работников образования.
На форуме будут обсуждаться инновации в образовании и проекты, которые были проведены за прошедший учебный год.
Также на форуме обсудят ремонты, которые были сделаны в прошлом году и инвестиции в образование и развитие колледжей и технических колледжей.
Мероприятие продлится полтора часа.