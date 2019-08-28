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28 августа 2019 г. 12:34
Автор: Алина Курлович
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Сегодня, 28 августа, в Харькове проходит педагогический форум.

В отеле Харьков-Палас собрались более 600 педагогов со всей области, чтобы подвести итоги работы в сфере образования.

Отрасль образования - это самая большая отрасль в Харьковской области. Она насчитывает в регионе 50 тысяч работников образования.

На форуме будут обсуждаться инновации в образовании и проекты, которые были проведены за прошедший учебный год.

Также на форуме обсудят ремонты, которые были сделаны в прошлом году и инвестиции в образование и развитие колледжей и технических колледжей.

Мероприятие продлится полтора часа.

 

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