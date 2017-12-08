В Харькове проходит Всемирная кампания "16 дней против насилия"

08 декабря 2017 г. 16:00
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В Харькове продолжается Всемирная кампания "16 дней против насилия".

Харьковские студенты присоединились к марафону противодействия насилию, разработали полиграфию и плакаты, напечатали лозунги, а также сделали передвижную экспозицию.

К марафону приобщились патрульные полицейские, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Правоохранители рассказали о предотвращении насилия в семье и ответили на вопросы присутствующих.

В свою очередь студенты провели полицейским экскурсию в гендерном музее Харьковского национального университета радиоэлектроники.

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