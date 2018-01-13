В Харькове проходит всеукраинский фестиваль вертепов

13 января 2018 г. 16:43
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В Харькове стартовал  всеукраинский фестиваль "Вертеп-фест 2018".

Фестиваль стартовал с праздничного шествия центральной улицей Харькова, в котором приняли участие более тысячи людей. Артисты пели колядки и щедривки. На фестиваль приехали коллективы со всей Украины.

Во время шествия артисты исполнили традиционные украинские песни. Посмотреть на праздник пришли несколько сотен харьковчан.

Фестиваль вертепов будет проходить в Харькове 13 и 14 января. Организаторы подготовили около 30 локаций, артисты выступят в разных уголках города, а также в больницах, военном госпитале и торговых центрах Харькова.

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