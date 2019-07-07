В Харькове проходит юбилейная (не)конференция EdCamp Ukraine

В Харькове в пятый раз проходит Национальная (не)конференция EdCamp Ukraine.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, мероприятие объединило около 1000 педагогов и экспертов из всей Украины и еще 20 стран мира. В этом году магистральной темой (не)конференции стала «Хороший человек. Растим в Украине».

EdCamp Ukraine продлится 3 дня. В программе мероприятия – круглые столы, экспертные и учительские сессии, открытые уроки и различные интерактивы. Третий день мероприятия пройдет под названием «После EdCamp» и будет набором мастер-классов от стейкхолдеров образования из разных стран.В течение (не)конференции педагоги уделят внимание вопросам воспитания учащихся, сохранения и развития Новой украинской школы, начала внедрения SEE Learning в Украине.

В первый день EdCamp запланирован масштабный флешмоб со световыми эффектами на площади Конституции в Харькове.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила важность темы, которая в этом году выбрана основной на (не)конференции.

«Очень тяжелая и сложная тема. Потому что тема о том, как вырастить хорошего человека – это тема о ценности, - подчеркнула она. - У нас традиционно в школе считалось, что однозначная цель обучения – это передать знания, сегодня этого недостаточно. Что интересно, на (не)конференции будут обсуждаться конкретные инструменты и механизмы. В частности, будет представлена программа социально-эмоционального развития ребенка, программа, которая будет пилотироваться в 25 школах Украины, и даже будут представлены для учителей первые уроки из этой программы».

В свою очередь губернатор Харьковской области Юлия Светличная области подчеркнула, что на протяжении 4 лет Харьковщина удерживает лидирующие позиции по качеству и уровню образования в Украине, опережая все города и все области. Но для того, чтобы не стоять на одном месте, а с каждым годом сохранять эту планку, нужно продолжать учиться и ученикам, и учителям.