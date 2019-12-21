В Харькове прохожие сняли видео с умирающим на улице мужчиной и выложили в соцсети

21 декабря 2019 г. 18:53
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Накануне харьковские патрульные получили вызов о выявлении в лесополосе мужчины без признаков жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители  установили, что бригада скорой медицинской помощи уже констатировала биологическую смерть мужчины - он умер еще до прибытия врачей.

Патрульные выяснили, что за полчаса до смерти мужчины в социальных сетях появилось видео, где прохожий снял ролик, в котором этот мужчина еще подавал признаки жизни, но уже находился в беспомощном состоянии и явно нуждался в помощи.

В полиции обеспокоены тем, что ни медиков, ни полицию режиссер видео не счел нужным известить о том, что мужчина срочно нуждается в помощи.

«Автор видео прошел мимо и опубликовал ролик в социальной сети», - отметили в полиции и напомнили, что за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, предусмотрена уголовная ответственность.

 

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