В Харькове проигнорировали решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро и горэлектротранпорте - ХАЦ

20 февраля 2019 г. 10:15
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Сегодня, 20 февраля, несмотря на принятое вчера решение Харьковского окружного административного суда о приостановлении действия повышенных тарифов на поездки в метро и городском электротранспорте, люди продолжают платить за поездку в трамваях и троллейбусах по 6 гривен и в метро - по 8 гривен.

Как сообщалось, 19 февраля Харьковский окружной админсуд удовлетворил заявление Харьковского антикоррупционного центра, и с 20 февраля цена на проезд в метро должна была снизиться до 5 гривен, а в трамваях и троллейбусах – до 4.

Как сообщил на своей Facebook-странице депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, Харьковские антикоррупционеры отмечают, что невыполнение решения суда является грубым нарушением закона.

"Мы с коллегами уже начали готовить заявления в правоохранительные органы, а также рассматриваем возможность проведения массовых акций. С перекрытием улиц, шинами и т.д.", - написал на своей странице в Фейсбук Игорь Черняк.

В горсовете в свою очередь отметили, что им нужно несколько дней для ознакомления с решением суда.

 

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