В Харькове прокурора задержали на взятке в несколько тысяч долларов за смягчение наказания обвиняемому

17 января 2020 г. 14:37
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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили  прокурора одной из местных прокуратур Харькова во время получения им неправомерной выгоды за определенную позицию в судебных прениях в отношении обвиняемого по одному из уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Правоохранители задержали прокурора при получении «вознаграждения» в сумме 3,5 тысячи долларов США в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тысячи долларов США за то, что в судебных прениях он предложит суду избрать обвиняемому за нанесение тяжких телесных повреждений наказание, не связанное с лишением свободы. 

В настоящее время по делу продолжаются первоочередные следственные действия.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

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