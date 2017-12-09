В Харькове пропал ребенок (фото)

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего подростка Андрущак Дениса Анатольевича, 2002 г.р., который 7 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мальчику на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, имеет худощавое телосложение, у него короткие русые волосы.

Был одет в синюю куртку, синие джинсы и желтые ботинки.

Правоохранители просят тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, сообщить в полицию или в дежурную часть Немышлянского ОП или другим удобным способом.