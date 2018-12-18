В Харькове пропала девушка с татуировкой на руке

Харьковские правоохранители разыскивают 17-летнюю Владиславу Базаеву, которая 13 декабря ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пропавшей девушке на вид 16-17 лет, ее рост 160-165 см.

Девушка имеет среднее телосложение, короткие волосы русого цвета и голубые глаза.

На левом запястье у девушки есть татуировка в виде знака бесконечности.

Пропавшая была одета в черную куртку, джинсы цвета хаки, коричневые ботинки, черную шапку, красную кофту с рисунком черного цвета.

При себе девушка имела рюкзак цвета хаки.

Полицейские просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой сообщать ее по телефонам: 067-710-96-08, 095-65-97-395, 068-425-76-57, 102 или другим удобным способом.