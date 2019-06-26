В Харькове прошел флешмоб ко Всемирному дню борьбы с наркоманией

К всемирному дню борьбы с наркоманией активисты благотворительного фонда «Парус» провели несколько мероприятий.
В районе метро Индустриальная и Героев Труда во время флешмоба активисты давали бесплатные консультации на темы: куда обратиться за помощью или как выявить наркозависимых в своем окружении.
Карина Меликян, активистка благотворительного фонда «Парус»
Если какая-то из этих проблем встречается в его семье или в его окружении - близкие, знакомые, то это звоночек о том, что нужно разговаривать с человеком, нужно обратиться, наши флаера, наши девочки дают места, куда можно обратиться за бесплатной консультацией к наркологу
К тому же все желающие имели возможность сделать бесплатный анонимный анализ на ВИЧ и гепатит, а результат получить уже через несколько минут.
Подготовка к сбору анализа… Сам анализ
Анна, харьковчанка
Последний раз я сдавала, когда была беременная, и все - вот уже пять лет. Так как-то не задумывалась даже об этом, а вот сейчас стояли, кушали и увидели тут движение какое-то
Цель акции - привлечь внимание к проблеме наркозависимых и помочь тем, кто с ней уже столкнулся. Как говорят активисты - эти люди не заслуживают осуждения, а нуждаются в помощи.
Анатолий Кузнецов, активист БФ "Парус"
Самое главное –говорить об этом. Потому что, если мы будем замалчивать проблему мы ее не решим – это первое, а второе, как я уже говорил, наркозависимые – это больные люди, которые нуждаются в лечении и уходе
В районе Индустриальной к активистам подошли около десятка человек, половина из которых согласились сдать анализ на ВИЧ. У всех он был отрицательным. Возле метро Героев Труда количество участников было примерно таким же.