В Харькове прошел марафон, посвященный Дню независимости Украины

21 августа 2017 г. 13:39
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Глава ХОГА приняла участие в марафоне, посвященном 26-й годовщине Независимости Украины. Вместе со спортивными харьковчанами и гостями города она пробежала дистанцию 10 км.

ХХХІІ Международный легкоатлетический марафон традиционно прошел в Харькове накануне Дня независимости Украины, Дня Государственного флага и Дня города. В забеге приняли участие все желающие – от детей до людей в возрасте 60 и старше. Единственным обязательным условием для тех, кто решился бежать на дистанции 3 и 10 км, стало разрешение врача на участие в соревнованиях. Посостязаться в марафоне (42 км 195 м) и полумарафоне (21 км 97 м) могли спортсмены от 18 лет и старше, имеющие допуск соответствующего медицинского учреждения.

Маршрут марафона прошел по центру Харькова – стартовали и финишировали спортсмены на стадионе «Динамо», по пути пробегая улицы Динамовская, Сумская и Белгородское шоссе.

Руководитель области принимает участие в соревнованиях традиционно – уже третий год подряд.
 

Видео: 

Глава ХОГА приняла участие в марафоне, пробежав дистанцию 10 км

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