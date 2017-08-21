В Харькове прошел марафон, посвященный Дню независимости Украины

Глава ХОГА приняла участие в марафоне, посвященном 26-й годовщине Независимости Украины. Вместе со спортивными харьковчанами и гостями города она пробежала дистанцию 10 км.

ХХХІІ Международный легкоатлетический марафон традиционно прошел в Харькове накануне Дня независимости Украины, Дня Государственного флага и Дня города. В забеге приняли участие все желающие – от детей до людей в возрасте 60 и старше. Единственным обязательным условием для тех, кто решился бежать на дистанции 3 и 10 км, стало разрешение врача на участие в соревнованиях. Посостязаться в марафоне (42 км 195 м) и полумарафоне (21 км 97 м) могли спортсмены от 18 лет и старше, имеющие допуск соответствующего медицинского учреждения.

Маршрут марафона прошел по центру Харькова – стартовали и финишировали спортсмены на стадионе «Динамо», по пути пробегая улицы Динамовская, Сумская и Белгородское шоссе.

Руководитель области принимает участие в соревнованиях традиционно – уже третий год подряд.

