В Харькове прошел турнир памяти Дани Дидика

Спортивное событие было посвящено памяти Дани Дидика. 15-летний парень погиб во время теракта в феврале 2015 году возле Дворца спорта. Его считают настоящим патриотом, а Харьковская специализированная школа №11, в которой учился парень, в этом году получила его имя.

Вадим Орлов, друг Дани

Был другом Даниила, приятелем он был очень хорошим, о нем отзывались на улице очень хорошо. Мы много времени проводили вместе – учились мы в разных школах, но выросли на одном районе, играли в футбол вместе. В основном все друзья, все близкие, очень приятно видеть всех людей вместе, которые окружали какой-то период Данила. Мы с радостью поиграем в честь памяти о нем.

В соревнованиях приняли участие бывшие одноклассники и друзья парня, ветераны харьковского футбола, волонтеры и члены общественного совета при ХОГА. Они были и инициаторами мероприятия. Участники разделились на четыре сборные команды. Более сотни неравнодушных жителей города стали болельщиками. Кроме игры, во время происшествия делились воспоминаниями о Дане, слушали приглашенные музыкальные группы.

Александр Фоззи, член группы «Танок на Майдані Конго»

Всегда участвовали в каких-то акциях, посвященных его памяти, ведь мы гордимся тем, что в нашей школе рос такой ребенок. И чем больше мы узнаем о нем - тем больше уважения. Главное – это сделать традиционным, чтобы память не угасала, чтобы мы все помнили, что такие вещи делают, которые происходили в Харькове четыре года назад.

Победу в соревновании одержала команда ветеранов харьковского футбола. Они обыграли «Молодых патриотов» со счетом 4:1. Кубок с металлическим осколком от снаряда в средине вручил папа Дани Дидика.

Все участники соревнования получили памятные призы.