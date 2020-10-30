В Харькове прошла акция памяти погибших в ДТП Насти Азаренковой и её отца-спасателя

Друзья и родные пришли сегодня вечером в переулке Воробьева, чтобы почтить память погибших в ДТП Насти Азаренковой и ее отца - спасателя Дмитрия Азаренкова.

Участники акции говорят: собрались для того, чтобы привлечь внимание к подобным авариям и призвать ужесточить наказание для пьяных за рулем. Особенно для тех, кто стал виновником смертельных автоаварий.

Дарья Кумова, организатор акции

Мы не хотим, чтобы гибли люди и за это другие люди не отвечали. 5-10 лет - это ничего: он забрал две жизни. Это понятно, что это классическая ситуация, но я хочу и мы хотим, чтобы конкретно эта ситуация стала той самой крайней каплей, после которой мы, люди, сможем всё поменять.

Любовь Азаренкова, мама

Спасибо всем этим детям, которые пришли, мой ангел тоже здесь где-то идет…

Смертельное ДТП произошло 21 октября. Внедорожником, который выехал на встречную полосу и буквально протатанил «Ланос», в котором ехали отец и дочь, управлял 19-летний харьковчанин Дмитрий Габышев. Парень был пьян. После ДТП вел себя вызывающе и отрицал то, что именно он был за рулем.

Советы парню давал отец, ранее работавший в полиции метрополитена, а в мае 2019-го вышел на пенсию.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Ему уже избрали меру пресечения.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі ми можемо казати про те, що він погоджується з тим, що він був за кермом цього автомобілю. В подальшому будуть проведені необхідні слідчі дії для встановлення обставин справи.

На суде юноша все-таки признал свою вину и просил прощения у родных погибших. Выяснилось, что ранее парень уже управлял авто в нетрезвом состоянии. И это стало отягчающим обстоятельством.

Сейчас, согласно законодательству, нетрезвое вождение, если водитель попался впервые, обойдется в 10 тысяч гривен штрафа и лишение прав управления транспортным средством на год.

Дмитрий Гайдук, представитель патрульной полиции в Харьковской области

Якщо дане правопорушення буде повторне на протязі року, то штрафна санкція складає 20 400 грн, а також позбавлення права керування транспортними засобами строком до 3-х років. І у випадку, якщо правопорушення скоюється втретє за 1 рік, то штрафна санкція складає 40 800 тисяч гривень, також - позбавлення керування транспортним засобом строком на 10 років.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, с начала недели правоохранители поймали 31 пьяного водителя. На водителей составлены админпротоколы.

Но по мнению участников сегодняшней акции, этого недостаточно. Наказание для пьяниц за рулем должно быть гораздо жестче - например, лишение свободы. А если пьяный водитель стал виновником смертельной аварии - это пожизненное заключение.