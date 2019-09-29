 

В Харькове прошла акция протеста против выдачи России обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта

29 сентября 2019 г. 12:00
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В Харькове прошла акция протеста общественных организаций против выдачи РФ обвиняемых в громком теракте 2015 года. 

Как сообщается в соцсетях, 28 сентября под стены Харьковского апелляционного суда пришли около двух сотен представителей различных общественных организаций и родственники погибших в теракте. 

Протестующие требовали дождаться вынесения им приговора и лишь потом обменивать на украинских заложников в России. 

«Бывают события, которые нас собирают вместе.

Приговор террористам - это то мимо чего мы не можем пройти. Ибо кто убил наших собратьев и хотел убить каждого из нас могут отпустить без приговора на обмен.

Наш ответ - нет!», - написал представитель общественности, координатор "Инфоцентра", харьковчанин Борис Редин в Фейсбук.

Напомним, 22 февраля 2015 года во время Марша Достоинства, когда колонна шествующих проходила мимо Дворца спорта, сработала противопехотная мина, заложенная террористами на обочине дороги.

В результате взрыва погибли четыре человека.

Обвиняемыми в деле о теракте являются трое граждан Украины - Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков.

По данным следствия, ими руководил куратор из российских спецслужб. 

Как сообщал журналист Андрей Цаплиенко и адвокат потерпевших Олег Головков, Россия уже внесла обвиняемых по делу в список на новый обмен удерживаемыми лицами.

 

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