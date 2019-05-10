В Харькове прошла топонимическая комиссия

В списке вопросов переименования проспекта Петра Григоренко на Маршала Жукова не было.

Напомним, что ажиотаж вокруг переименования проспекта в старое название появился, когда 8 мая на сайте городского совета была зарегистрирована соответствующая петиция. Мэр города на своей странице в Facebook призвал людей голосовать за петицию и обещал сделать все возможное, чтобы вернуть проспекту старое название.

Только за сутки петиция набрала более пяти тысяч необходимых подписей. В свою очередь, активисты возмутились и обещали противостоять незаконным действиям городской власти.

Однако сегодня на комиссии это вопрос не рассматривался, а на повестке дня была установка мемориальных табличек.

При этом в мэрии комментируют, что петиция была передана на рассмотрение мэру города. В дальнейшем в течение десяти дней Геннадий Кернес должен дать свой ответ. Собственно, переименовывать проспект можно только по решению сессии городского совета. Свои действия в мэрии считают законными.