В Харькове прошла топонимическая комиссия

10 мая 2019 г. 15:06
Автор: Алина Курлович
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В списке вопросов переименования проспекта Петра Григоренко на Маршала Жукова не было.

Напомним, что ажиотаж вокруг переименования проспекта в старое название появился, когда 8 мая на сайте городского совета была зарегистрирована соответствующая петиция. Мэр города на своей странице в Facebook призвал людей голосовать за петицию и обещал сделать все возможное, чтобы вернуть проспекту старое название.

Только за сутки петиция набрала более пяти тысяч необходимых подписей. В свою очередь, активисты возмутились и обещали противостоять незаконным действиям городской власти.

Однако сегодня на комиссии это вопрос не рассматривался, а на повестке дня была установка мемориальных табличек. 

При этом в мэрии комментируют, что петиция была передана на рассмотрение мэру города. В дальнейшем в течение десяти дней Геннадий Кернес должен дать свой ответ. Собственно, переименовывать проспект можно только по решению сессии городского совета. Свои действия в мэрии считают законными.

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