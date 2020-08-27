В Харькове прошла забастовка водителей маршруток из-за усиления карантинных ограничений

В Украине усиливают ограничительные мероприятия: карантин продлили, маски никто не отменял. И пока в метро пассажиры все же соблюдают правила карантина, те, кто ездят в маршрутках и троллейбусах, ими откровенно пренебрегают.

В очередях забывают о социальной дистанции, в транспорте едут не только стоя, а почти на одной ноге.

На замечание не реагируют, еще и пытаются спорить, говорит водитель маршрутки Александр. Причем, прежде всего, те, кто относится к зоне риска.

Александр, водитель маршрутки

Много, много, и приходится ругаться. Ну а что, я буду с бабушками воевать? Ну как, как я буду старому человеку, она еле ноги передвигает, а я скажу "выходи и без маски не входи".

На вопрос, почему сам без маски, Александр ответил, что на перекуре ни с кем не контактирует, поэтому позволяет себе ее снять. А в течение смены пытается еще и выбежать в магазин, чтобы воспользоваться антисептиком.

Александр, водитель маршрутки

Вон, на конечную приезжаем, там магазин, у них стоят там. Зашел и попрыскал.

Существенных конфликтов в общественном транспорте нет, говорят водители. Пассажиры после замечаний маски все-таки надевают, однако многие ссылаются на отсутствие средства защиты, мол, забыли. А иногда если маска и есть, то лучше бы и не надевать такую.

Скажите, пожалуйста, почему Вы без маски?

Да с маской, детей же пока, на, держи, с маской же (одевает). Дите же, у меня вон одно и второе, пока засунула.

Скажите, пожалуйста, почему Вы без масочки?

А, щас надену.

А почему не одели раньше?

Не успела, задумалась

Накануне патрульные составили админпротоколы на водителей маршруток из-за превышения количества людей в салоне. И здесь уже водители взбунтовались, утром с десяток автобусов, идущих с Рогани и ХТЗ, отказались работать. Впрочем, позже все же вышли на маршруты.

За последние сутки на Харьковщине обнаружили COVID-19 еще у 219 жителей. Всего же в настоящее время в области зафиксировано 8200 случаев заболевания.