В Харькове прошли учения для врачей: имитировали вспышку коронавируса

09 марта 2020 г. 17:30
Источник: УНИАН
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Коронавирус продолжает распространяться по миру. В Украине пока зафиксирован лишь один случай заражения. Врачей заранее готовят к возможной вспышке болезни. Специальные учения прошли в больнице №13 в Харькове. Во время учений сымитировали ситуацию, что в больницу поступил звонок от женщины с подозрением на Covid-19. На вызов съехались представители ГСЧС, дезинфекторы и скорая помощь.

У харьковчанки якобы температура и к тому же она только что вернулась из-за границы. Женщину принимали в кабинете с отдельным входом, доступа другим больным нет. В таких ситуациях врач должен действовать оперативно. От правильного диагноза зависит, удастся ли ограничить дальнейшее распространение вируса.

"Главная задача ставится перед врачом, к которому приходит пациент. Это и правильный сбор анамнеза, и правильность поведения врача с соблюдением всех правил, дезинфекция, для того чтобы он мог прежде всего защитится и сам от вирусной инфекции", – сказала заместитель директора Департамента здравоохранения Елена Головина.

Пациентку повезли на обсервацию в областную инфекционную больницу. За ней отправилась спецбригада в защитной одежде. В области подготовили 15 таких бригад. За врачом и медсестрой, принимавших пациентку, наблюдали эпидемиологи. В то же время работали и дезинфекторы.

Подобные учения сейчас стартовали в сотнях лечебных учреждений страны. Ведь подозрения в Covid-19 уже были и не подтвердились в Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

 



 

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