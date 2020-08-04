В Харькове простились с бывшим советником министра МВД Украины Александром Сиротой, сердце которого остановилось 2 августа на 57-м году жизни.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, Александр Сирота родился в Харькове, закончил Харьковский инженерно-педагогический институт. Работал в различных областях, занимался партийной работой.

В 2005 году Александр Сирота решил связать свою судьбу с органами внутренних дел. В марте он был назначен на должность помощника Министра внутренних дел Украины в качестве представителя Министра в Харьковской области.

«Еще до реформирования ведомства он больше десятка лет сотрудничал с областным Управлением милиции. Принимал активное участие во всех мероприятиях милицейских подразделений, помогал отбирать кадры в ряды милиции, работая первым заместителем председателя Центральной аттестационной комиссии УМВД Украины в Харьковской области.

В 2015 году Александр Валерьевич активно включился в работу по реформированию милиции, неоднократно посещал зону проведения АТО, был настоящим патриотом и преданным соратником харьковской полиции. Постоянно поддерживал деловые отношения с народными депутатами Украины, областной госадминистрацией, органами местного самоуправления, руководителями других ведомств, средствами массовой информации», - рассказали в пресс-службе полиции.

Он также плодотворно сотрудничал с общественными организациями, был редактором газеты «Стражи правопорядка».

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей О.Сирота был неоднократно поощрен ведомственными наградами МВД Украины и ГУ МВД Украины в Харьковской области, Харьковской облгосадминистрации и Харьковского областного совета.