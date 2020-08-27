В Харькове проверили электромагнитное излучение от вышек мобильной связи

В Харькове специалисты Лабцентра проверили излучение электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами, в т.ч. базовыми станциями сотовой связи на территории города.

Как рассказали в Харьковском областном лабораторном центре, данные излучения имеют важное гигиеническое значение для безопасных условий жизнедеятельности человека в населенных пунктах.

«Измерения уровней электромагнитных полей в местах размещения радиотехнических объектов на территории Харькова проводятся ежеквартально - в соответствии с годовым планом мониторинга факторов окружающей среды», - отметили в учреждении.

Как отмечается, по результатам последних мониторинговых измерений уровни электромагнитного излучения во всех точках контроля не превышали предельно допустимый уровень 10,0 мкВт / см2.

Самые высокие уровни электромагнитных полей (9,9 мкВт / см2) зарегистрированы в контрольных точках вблизи жилых и административных зданий по ул. Богдана Хмельницкого (зона влияния радиотехнических объектов, расположенных на крыше многоэтажного здания по адресу: площадь Защитников Украины, 7/8).

В других точках контроля в местах размещения базовых станций сотовой связи – на Салтовском шоссе, 268; ул. Плехановской, 92-А; бульваре Грицевца, 4; на углу пр. Юбилейного и пр. Тракторостроителей; на ул. Клочковской, 261) и радиоретрансляционной станции № 3 на ул. Балканской, 13 уровни электромагнитных полей составляли не более 3,0 мкВт / см2.